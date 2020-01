“Uma prova linda e inesquecível”, contou atleta fernandopolense

Por Marcela Barbar

Recentemente, atletas de Fernandópolis e região marcaram presença na 95ª Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo. O evento teve sua largada na Avenida Paulista, e chegada na mesma Avenida em frente ao Edifício Cásper Líbero.

O trajeto de 15 km foi percorrido por cerca de 120 atletas de Fernandópolis e região que se reuniram por meio de caravanas e também veículos próprios para participar da prova.

De acordo com Erica Ulle, Educadora Física e Atleta, “A corrida mais famosa e tradicional do Brasil e da América do Sul tem o percurso de 15 km pelo centro de São Paulo. A Corrida é uma festa, é no dia 31 de dezembro, é para celebrar o ano que vai vir. É uma prova que você tem que abrir mão de correr “para tempo”, você tem uma grande oportunidade de correr a prova toda com amigos, família e curtir cada quilômetro. É uma emoção maravilhosa que você sente quando é dada a largada, você sai no meio daquela multidão apaixonados pela corrida. Durante todo o trajeto os participantes passam por diversos pontos turísticos da cidade, dentre eles a Avenida Brigadeiro que é o trecho considerado o mais difícil da corrida com seus 2km de subida. Eu amei correr na São Silvestre, sou apaixonada por corrida”, relatou ela.

Ao todo, mais de 30 mil atletas de todo o mundo participaram da Corrida Internacional de São Silvestre.

Confira todo o percurso da corrida:

Av. Paulista F x Rua Augusta

Av. Dr. Arnaldo

Rua Maj. Natanael

Rua Des. Paulo Passalaqua

Av. Pacaembu

Viaduto Gal. Olímpio Silveira

Av. Dr. Abrahão Ribeiro

Av. Norma Giannotti

Av. Rudge

Viaduto Orlando Murgel

Av. Rio Branco

Av. Ipiranga

Av. São João

Alameda Barão de Limeira

Av. Duque de Caxias

Rua Rego Freitas

Rua Gal. Jardim

Rua Bento Freitas

Largo do Arouche

Av. Vieira de Carvalho

Praça da República

Av. Ipiranga

Av. São João

Rua Cons. Crispiniano

Praça Ramos de Azevedo

Rua Xavier de Toledo

Viaduto Nove de Julho

Viaduto Jacareí

Rua Santo Amaro

Rua Maria Paula

Av. Brig. Luis Antônio

Av. Paulista

