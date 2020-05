Unidade de Saúde em Jales é fechada após profissionais terem contato com paciente com Covid-19

Cumprindo os protocolos de saúde através de medidas de controle da transmissão do coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde fechou a Unidade Básica de Saúde Setuo Suetugo – no Jardim São Jorge em Jales/SP nesta terça-feira, 26 de maio. A Unidade fica localizada atrás do Cemitério Municipal. A medida é em consequência da suspeita de contágio do novo coronavírus em alguns funcionários.



Uma pessoa que foi atendida na Unidade e que precisou ser atendida várias vezes testou positivo para Covid-19 em Jales e por conta disso, as atividades estão suspensas temporariamente até que toda a situação seja controlada e os exames tenham os seus resultados divulgados.



Segundo informações obtidas pelo FocoNews em contato com a secretaria de saúde da cidade, Maria Aparecida Moreira Martins, a decisão é por precaução. Um comunicado fixado na entrada da Unidade informa que a Unidade está fechada por tempo indeterminado e que a população que precisar de atendimento deverá procurar a Unidade de Saúde Municipal ou Oiti.

Foconews