Universidade Brasil anuncia ex-delegado da PF como novo reitor

Depois do afastamento do reitor Adib Abdouni, decretado pela Justiça Federal na quinta-feira, 13, a Universidade Brasil nomeou o professor Dr. Carlos Antonio da Silva, delegado aposentado da Polícia Federal, para o cargo.

Confira o anúncio na íntegra:

A Universidade Brasil vem a público comunicar que no dia 14 de fevereiro de 2020, em virtude do afastamento do Dr. Adib Abdouni, assume o cargo da reitoria desta instituição de ensino o Professor Dr. Carlos Antonio da Silva, Delegado da Polícia Federal, Classe Especial, aposentado.

O Professor Dr. Carlos Antônio da Silva desenvolveu diversas funções em 35 anos de atividades na Polícia Federal, incluindo a Coordenação de Assuntos Internos (COAIN), da Corregedoria-Geral de Polícia, a Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Goiás e a Assessoria Especial do Diretor-Geral da Polícia Federal em Brasília, dentre outras.

Com a premissa de estreitar ainda mais a colaboração com as autoridades competentes, no sentido de sanear e promover a sustentabilidade e crescimento institucional, o novo reitor assume o compromisso em contribuir ainda mais na busca da excelência da gestão da Universidade Brasil, sempre com o olhar voltado para o “fazer acadêmico”, razão principal deste grupo educacional.

O objetivo da administração permanece convergente com o das autoridades em apurar eventuais desvios e/ou irregularidades praticadas no passado em detrimento da instituição, aduzindo que eventuais dissonâncias pretéritas serão incansavelmente corrigidas, até suas últimas consequências.