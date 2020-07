Universidade Brasil: debandada de alunos prejudica Fernandópolis

Região Noroeste

Uma desistência em grande escala de alunos de diversos cursos que estudam na Universidade Brasil em Fernandópolis já está prejudicando a cidade. A possível queda no número de estudantes já interferiu nos setores alimentício e imobiliários.

Mesmo com a decisão do MEC que cancelou algumas medidas restritivas, a falta de credibilidade na instituição ainda é a maior dúvida sobre permanecer na Universidade Brasil, disse uma aluna do curso de Medicina, que para ela, falta confiança.

O setor imobiliário registrou queda nos alugueis em torno de 30%, já que a pandemia fez com que os alunos voltassem para suas cidades de origem, mas com a debandada, muitos imóveis continuarão fechados.

Para quem investiu na construção civil visando o aluguel a esses alunos, já está preocupado com a situação. “Acabei investindo em quitinetes, sabendo que a Universidade Brasil tinha um potencial em crescimento de alunos e acabei me dando mal”, disse um empresário.

A culpa pela situação no setor imobiliários e alimentício é da própria instituição que promoveu diversas fraudes na venda de vagas para o curso de medicina, Fies e ProUni. O caso foi investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal de Jales.

Já nos restaurantes, a queda foi de 50%. Em alguns casos, o carro chefe para o comércio ficar de pé, era os próprios alunos da universidade. Além dos restaurantes, bares e lanchonetes também sentiram na pela a falta dos alunos. “Há uma preocupação pós-pandemia, acreditamos que muitos alunos não voltarão para Fernandópolis.

A imagem manchada da Universidade Brasil, faz com que o aluno, ingressante no ensino superior, pense duas vezes em prestar vestibular.