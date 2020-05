Universidade Brasil emite nota sobre colação de grau na Medicina

Uma nota oficial enviada pela assessoria de imprensa da Universidade Brasil informou novamente que está analisando a situação de cada aluno do curso de Medicina e que, no caso da falta de colação de grau, estão sendo finalizados os processos para resolução das pendências dos alunos que aguardam tanto o histórico escolar.

O RN questionou nesta terça-feira, dia 12, reclamação de 35 alunos que já concluíram o curso de Medicina e estão sem os certificados necessários para o processo de entrada no CRM. A falta de colação de grau estaria prejudicando esses novos profissionais.

RESPOSTA

A nova gestão da Universidade Brasil esclarece que já estão sendo finalizados os processos para resolução das pendências dos alunos que aguardam tanto o histórico escolar quanto a colação de grau. Cada caso está sendo analisado individualmente e os alunos estão sendo informados da evolução de sua respectiva situação.

Reiteramos que, no último mês, a nova reitoria da Universidade Brasil implantou importantes mudanças que, inclusive, garantiram o restabelecimento do funcionamento do curso de bacharelado em Medicina.

