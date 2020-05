Universidade Brasil não gera credibilidade, relata estudante

As atitudes e desrespeito com os alunos que buscam resposta da Universidade Brasil já geral falta de credibilidade, o que é muito ruim para a instituição. Esse jogo de empurra-empurra, na tentativa de segurar o aluno, não só no curso de Medicina, pode render sérias consequências para a UB.

Desta a vez, são estudantes de outros cursos, que não vê credibilidade na instituição depois de tantas notícias ruim e sem uma data para finalizar. Todo esse imbróglio ocorrido desde o início das vendas de vagas no curso de Medicina, até as fraudes no Fiesp e ProUni, confirmadas pela Justiça Federal já coloca a instituição como uma das menos conceituadas.

odos esses acontecimentos fizeram alunos pensarem e repensarem até que ponto era interessante continuar na instituição e manchar um futuro promissor, onde esse profissional poderá não conseguir sucesso na vida, decorrente de uma instituição que teve sua reputação manchada.

A Universidade Brasil pode sofrer uma “debandada” de alunos, já que estudantes de outros cursos já começam a analisar, mais a fundo, o descaso com os alunos de Medicina. Foi que relatou um estudante do curso de Educação Física, que também tenta transferência para outra Universidade e não consegue.

Ele citou que tenta mudar de instituição, mas não consegue. “Desde o ano passado estou sem disciplina disponível. Entro em contato com eles pra ver minha situação, as vezes não respondem, as raras vezes que respondem dizem que irão resolver, mas só promessas”, relatou o aluno.

“Tentei contato com uma delas agora pouco, (05/05/2020), a mesma falou que não era responsável por minha turma. Pra eu entrar em contato com uma outra pessoa (Que nunca me responde). E ela me bloqueou no Whatsapp. É um descaso imenso, mds” (sic), finaliza o alunos em mensagem de WhtasApp enviada a redação do regiaonoroeste.com.

Em nota, a assessoria de imprensa da Universidade Brasil informou que “os casos estão sendo analisados individualmente pela nova gestão da UB”. Nesse sentido, nossa posição é basicamente a mesma que passei antes. A nova gestão da UB está analisando os casos individualmente, seguindo os protocolos exigidos, com o intuito de sanar todas as pendências o mais breve possível. Inclusive foi criada uma Comissão Especial, formada por mais de 50 pessoas, instituída para averiguação dos prontuários dos alunos do curso de bacharelado em Medicina. Essa comissão está sob supervisão da área acadêmica e suporte especializado das Diretorias de Fiscalização e de Compliance e Disciplina, procedimento obrigatório nessa nova gestão.

