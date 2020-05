Universidade Brasil nega pedido de transferência a aluno

Mesmo com tantos problemas para resolver e na eminência de perder o curso de Medicina, a Universidade Brasil, vem tratando os alunos como se fossem “cachorros”. Foi assim que relatou um aluno a reportagem do regiaonoroeste.com, que insiste em mudar de universidade e não consegue.

Segundo ele, que não terá o nome revelado, a Universidade Brasil não fornece os documentos necessários para transferência, o que causa revolta a maioria dos alunos que não vê um futuro resolvido com tantas “sacanagens, tramoias e fraudes”, em uma única Universidade.

“Sinto vergonha em falar que estou estudando na Universidade Brasil, que virou sinônimo de chacota em todo território nacional. Eles se sentem maiores que o tudo, inatingíveis e que estão totalmente acima da lei. É revoltante, descumprem até ordem judicial e nada acontece. Não da pra acreditar”, relatou.

Para o aluno, a mancha de uma universidade com traços de corrupção estará no meu currículo e por esse motivo pediu várias vezes transferência para outra universidade para não virar “chacota” no futuro.

“Estão negando os meus direitos. Não sou bolsista e nem estudo de graça. Pago caro mensalmente pelo curso que ainda é inserto”, concluiu.

NOTA DA UNIVERSIDADE

Sob nova reitoria e governança, a Universidade Brasil passa por uma reformulação completa, tanto pedagógica quanto organizacional. Todos os casos de alunos estão sendo tratados individualmente com a atenção devida e de acordo com os protocolos necessários. Nesse intuito, é importante lembrar que a Universidade Brasil obteve importante decisão liminar favorável na Justiça que suspende o Despacho SERES 31/2020 e mantém em funcionamento o curso de Bacharelado em Medicina.

