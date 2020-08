UPA de Jales recebe novos monitores e respiradores para enfrentamento da Covid-19

Com o intuito de aprimorar ainda mais o serviço prestado pelos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h contra a Covid-19, o CONSIRJ – Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Jales adquiriu três novos monitores para acompanhamento dos sinais vitais que indicam a condição hemodinâmica dos pacientes e três leitos que objetivam a ampliação do suporte específico para atendimento de pessoas com síndromes gripais.

Para complementar as aquisições, a Diretoria Regional de Saúde – DRS XV solicitou ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, a disponibilização de dois respiradores para viabilizar a implantação de leitos de suporte na Unidade. O CONSIRJ engloba dezesseis municípios da Comissão de Intergestores Regional (CIR – Jales). O ofício solicitando os novos respiradores foi assinado pelo prefeito de Jales, Flávio Prandi Franco, o Flá.

De acordo com a secretária de Saúde do município, Maria Aparecida Moreira Martins, a expansão do atendimento na UPA fará toda a diferença para dar suporte às pessoas acometidas pela Covid-19. A secretária destacou a importância da atenção redobrada tomada pelos profissionais de Jales, que vêm prestando indiscutível atendimento, reduzindo de forma significativa o índice de mortalidade entre os habitantes da cidade.

A responsável técnica do setor de enfermagem da UPA de Jales, Karina Aparecida Santana de Freitas informou que um dos monitores já foi encaminhado para o Serviço Móvel de Urgência – SAMU e auxiliará os atendentes a supervisionarem os sinais vitais hemodinâmicos dos pacientes no ato de socorro e transporte.

“Quero parabenizar o desempenho da equipe da UPA e SAMU de Jales e agradecer diretamente à Secretaria de Saúde do Estado, que atendeu rapidamente ao pedido, possibilitando a expansão dos leitos de suporte respiratório para pacientes acometidos pela Covid-19, atendidos em nossa Unidade. Com toda a certeza, essa ampliação possibilitará salvar mais vidas, tanto da nossa cidade quanto nos outros municípios referenciados pelo CONSIRJ”, disse o diretor administrativo do CONSIRJ, José Roberto Pietrobom.

