Urgente: Brasil tem primeiro caso confirmado de Coronavírus

Um homem de 61 anos testou positivo para coronavírus, em São Paulo, de acordo com secretaria de saúde do estado. Agora, ele vai passar por um segundo exame para confirmar o diagnóstico. O paciente esteve na Itália e chegou ao Brasil na sexta-feira (21/2). A Anvisa anunciou que procura a lista de pessoas que estavam no mesmo voo para efetuar os procedimentos de quarentena.

O paciente está sendo tratado no Hospital Israelita Albert Einstein, que notificou o Ministério da Saúde. O hospital enviou a amostra do exame para o laboratório de referência nacional, Instituto Adolfo Lutz, para contraprova e confirmação do diagnóstico.

O homem viajou sozinho para a Itália no período de 9 a 21 de fevereiro. Ele ficou na região de Lombardia (norte do país), considerado foco do surto de COVID-19. Ao retornar, o paciente teve sintomas como febre, tosse seca, dor de garganta e coriza.

Outros três casos suspeitos de coronavírus são investigados em São Paulo. São todos adultos: no total, três da capital e um de Bauru (incluindo o paciente provavelmente infectado).

Além disso, todos os pacientes são viajantes que vieram de algum dos países que entraram na lista de vigilância do Ministério da Saúde.

A Itália já tem 322 casos confirmados de infecção e agora figura no rol de países que demandam atenção, assim como Austrália, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Filipinas, Japão, Malásia, Vietnã, Cingapura, Tailândia, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes.

O Brasil recebeu ao menos 5,3 mil voos, em 2019, desses países. O número de passageiros que vieram da Itália, França, Alemanha e Emirados Árabes soma 1,3 milhão de pessoas, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O ministério da Saúde lembra que pessoas que apresentarem sintomas como febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza e que tenham histórico de viagem em área com circulação do vírus ou contato próximo com algum caso suspeito ou confirmado par ao vírus devem procurar o serviço de saúde. A prevenção pode ser feita com uso de máscaras, higienização das mãos e não compartilhamento de objetos de uso pessoal.

Em todo o Brasil, já foram descartados 54 casos suspeitos.

