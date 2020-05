URGENTE: Grave acidente faz vítima fatal na Euclides da Cunha em Urania

Um grave acidente no início da noite desta terça-feira, por volta das 18h40, envolveu um veículo VW/Fox de cor preta com placas de Urânia-SP que seguia sentido Jales-Urânia, próximo ao Km591+500 mts, próximo a entrada do trevo da Transchico de Urânia-SP.

O motorista, um homem de 29 anos perdeu o controle da direção e cruzou o canteiro central vindo a capotar na pista contrária. Com o capotamento o motorista foi arremessado para fora do veículo vindo a óbito no local.

Segundo informações o motorista era morador da cidade de Urânia.

Foconews