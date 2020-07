URGENTE: Homem de 54 anos é encontrado morto dentro do antigo prédio da CASB na avenida do Assary

No final da tarde desta quarta-feira (15), o corpo de um homem foi encontrado dentro do prédio abandonado, da antiga CASB, na Avenida João Gonçalves Leite, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações checada pela reportagem do Votunews, o corpo de Joaquim Aparecido da Silva, de 54 anos, – conhecido como “Silvinho” – foi encontrado por populares que acionaram a Polícia Militar.

A Polícia Civil inicialmente trabalha com a hipótese de morte natural e, descobriu junto a vizinhos que o homem teria sido avistado no local ainda nesta terça-feira (14); onde possivelmente usava o lugar como moradia, assim como outros indivíduos em situação de rua.

A Polícia Científica periciou o local e deve emitir laudo, assim como o IML (Instituto Médico Legal).

