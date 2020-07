URGENTE: Vândalos Ateam Artefatos Explosivos E Destroem Estabelecimento Que Presta Serviços Ao Combate Do Coronavírus Em Nhandeara

Na madrugada do dia 22, vândalos baderneiros da cidade de Nhandeara, atearam bombas dentro de um estabelecimento que ajuda no combate ao coronavírus tentando destruir uma ambulância utilizada para auxiliar no transporte de pacientes suspeitos de COVID-19.

Segundo informações da proprietária, a bomba era tão forte que além do barulho ensurdecedor acabou danificando parcialmente o veículo.

Em entrevista exclusiva ao site Notícias Noroeste, a dona da empresa relata também que havia muito cheiro de gasolina no local após a explosão.

Câmeras de segurança registraram os fatos e a polícia investiga o caso.