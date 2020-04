Uso de máscara será obrigatório no comércio de Fernandópolis

Um item do novo decreto municipal de Fernandópolis, que regulamenta sobre a quarentena, obriga o comerciante e funcionários a usarem máscaras dentro dos estabelecimentos comerciais. O cliente que estiver no interior da loja, também será obrigado a usar o equipamento de segurança, caso contrário, o comerciante será multado.

A nova medida será publicada nesta quarta-feira, dia 23, juntamente com as medidas de extensão da quarentena nos moldes do governo do Estado de São Paulo que vai até o próximo dia 10 de maio.

O prefeito não tem poder para desfazer ou afrouxar a decisão do governo de São Paulo, mediante ao novo decreto. O administrador somente pode interferir em novas medidas de proibição.

O comerciante poderá barrar o cliente, caso esteja sem máscara ou forneça uma na entrada da loja.

A informação é do próprio prefeito de Fernandópolis, André Pessuto.

