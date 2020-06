UTI da Santa Casa de Votuporanga também atinge 100% de ocupação

O informe diário sobre os atendimentos de Covid-19 na Santa Casa de Votuporanga trouxe a informação de que os dez leitos da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para coronavírus da unidade estão ocupados.Com isso, a taxa de ocupação atingiu 100%. Destes dez pacientes internados, oito fazem uso de respiradores.



Ainda de acordo com o informativo, outros quatro pacientes estão internados em ala de enfermaria isolada do hospital, além de uma pessoa com suspeita da doença. Jales também atingiu 100% de ocupação na UTI destinada aos pacientes suspeitos ou confirmados com Covid e a situação começa a ficar cada vez mais delicada em toda a região.

Foconews