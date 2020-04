Vacinação da Gripe para Idosos é realizada na UBS Pôr do Sol

Profissionais de Saúde que ainda não se imunizaram deverão procurar a Central da Saúde na próxima segunda, dia 06

A Campanha de vacinação contra a gripe continua em Fernandópolis atendendo idosos e profissionais da área de Saúde. As pessoas que ainda não receberam as doses e pertencem e esse grupo devem ser imunizadas.

Para aqueles com idade acima de 60 anos, a vacinação deve ser feita na Unidade Básica de Saúde do Jardim Pôr do Sol, no horário das 08h às 16h. É preciso estar munido da carteira de vacinação e documentos pessoais.

Os profissionais da área de saúde, que trabalham em clínicas, farmácias, hospitais e demais unidades, devem procurar a Central da Saúde na próxima segunda-feira, dia 06, no horário das 09h às 12h para receberem a dose.

Até o momento, a campanha no município já atendeu 2.169 profissionais da Saúde, o que corresponde a 64% dos 3.348 trabalhadores da área residentes no município. Do total de 10.419 idosos de Fernandópolis, 9.152 já foram vacinados, uma cobertura de 87%.

