Vagatomia: Dois são presos por fraudes na Universidade Brasil

Policiais federais de Jales cumpriram dois mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (13) nas cidades de Fernandópolis e Santa Fé do Sul. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal após representação da PF. Dois homens, suspeitos de envolvimento em fraudes no sistema de renovação do FIES foram alvos das buscas. Equipamentos eletrônicos e documentos foram apreendidos nas residências dos investigados. As diligências realizadas pela PF estão relacionadas a desdobramentos da Operação Vagatomia, que investigou fraudes no FIES e venda de vagas em um curso de medicina de uma Universidade da região de Jales no ano passado.

Após a deflagração da Operação Vagatomia, a PF recebeu informações sobre a atuação de um ex-funcionário da universidade, que estaria praticando fraudes no sistema de concessão e renovação de financiamentos estudantis (FIES). Com o apoio de pelo menos um aluno do curso de medicina, o ex-funcionário estaria cooptando outros alunos interessados no pagamento de valores indevidos para a renovação fraudulenta de financiamentos (FIES), que estavam bloqueados em razão de suspeitas de fraudes.

Os equipamentos eletrônicos, mídias e documentos apreendidos foram encaminhados para a sede da PF em Jales/SP para serem minuciosamente analisados no interesse das investigações em curso.