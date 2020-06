Vailton Garcia de Souza é a nona morte por Covid em Votuporanga

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem o registro da nona morte por coronavírus no município. Trata-se do dedetizador da Sucen, Vailton Garcia de Souza, de 68 anos. De acordo com as informações divulgadas pela pasta, os primeiros sintomas da doença apareceram no último dia 4.

Durante a semana passada, Vailton foi até o hospital por três vezes, na quarta-feira, na sexta-feira e no sábado, quando deu entrada na Santa Casa. Dois dias após a hospitalização, ele não resistiu e morreu. Ainda segundo informações apuradas, o dedetizador possuia comorbidades referente aos pulmões.

Conforme a esposa Cleusa Teiche, tudo aconteceu como um piscar de olhos, pois a entrada e os sintomas surgiram rápido. “Ele não imaginava que estava com essa doença”, disse. Entregar nas mãos de Deus foi a solução para a família que não tinha mais o que fazer.

“Muito difícil, qualquer perda é difícil e ele foi sem saber que era a doença. E com isso, a gente não pôde nem sequer fazer o velório, enterraram direto, tudo lacrado sem poder ver ele pela última vez. Foi muito difícil para todo mundo!”, completou.

Natural de Macedônia, Vailton Garcia, faleceu na noite de anteontem na Santa Casa de Votuporanga. Seu último endereço foi a rua Mariano Lima Braga, na Chácara Aviação. Ele vivia em união estável com Cleusa Teiche, deixa os filhos Thiago, Ricardo, Vinicios, Bruno, Vailton Renato e Daniela, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi na manhã de ontem no Cemitério Parque Jardim das Flores, com caixão lacrado conforme o protocolo.

