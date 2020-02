Valdir Espinosa, campeão mundial pelo Grêmio, morre aos 72 anos

Morreu nesta quinta-feira Valdir Espinosa, aos 72 anos de idade. Espinosa, que foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo Grêmio, em 1983, foi submetido a uma cirurgia na região do abdômen no dia 17, mas não se recuperou.

Atualmente, Espinosa ocupava o cargo de gerente de futebol do Botafogo, clube que tinha grande identificação. Ele foi treinador e campeão carioca em 1989.

BIOGRAFIA

Nascido em Porto Alegre, Espinosa começou sua carreira no futebol como jogador do Grêmio. Atuou por oito anos como profissional, passando por CSA, Esportivo e Caxias. Parou em 1978 e no ano seguinte já iniciou no cargo de treinador do Esportivo.

Desde então, construiu uma carreira sólida, com o auge em 1983, quando comandou o Grêmio campeão da Libertadores e do Mundial. Na época, o time contava com jogadores como Renato Gaúcho, De León, Paulo César Caju e Mário Sérgio.

Depois, foi para o Botafogo, em 1989, e conseguiu o título de campeão carioca. O Botafogo não conquistava o título há 20 anos.

Espinosa rodou o Brasil como treinador e teve experiências internacionais. Ele trabalhou no Cerro Porteño, do Paraguai, no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e no Tokyo Verdy, do Japão. Também teve uma rápida passagem pelo Las Vegas City.

