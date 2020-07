Vândalos destroem área de lazer municipal e furtam até chuveiros do local

Um bando de vândalos destruíram uma área de lazer recém inaugurada pela prefeitura de Fernandópolis, um relato de uma policial militar em suas redes sociais mostram em fotos a ação e no seu relato a revolta do mesmo.

“Veja a postagem do policial no final da matéria”

Muitas pessoas pedem para que os governantes façam áreas de lazer para as crianças e adolescentes dos bairros, por vezes postam em redes sociais seus pedidos, porém não ajudam a cuidar do bem público.

Outras pessoas pedem para por segurança nos locais, mas ter mais gastos com segurança em vez de todos nós cuidarmos de nossos bens?



A revolta por esse ato de bandidagem e vandalismo é muito grande, pedimos a todos que se alguém viu quem foram os bandidos que fizeram isso, denuncie para a polícia militar de forma anônima e faça com que esses bandidos delinquentes paguem pelos seus atos.

Veja a postagem do policial militar:

“É realmente revoltante a capacidade destrutiva do ser humano. Estive hoje visitando, durante o patrulhamento, as instalações recém concluídas do campo de futebol do Jardim Araguaia e as imagens falam por si. Depredações, sujeira e até cavalos amarrados no local, se alimentando do gramado. Uma pena. Revoltante seria a palavra. Tentamos localizar o dono dos animais, mas infelizmente não foi possível. Retiramos e colocamos no terreno ao lado. Retratos de um país sem educação e cultura.”