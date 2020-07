Um avião monomotor caiu no Centro de Guabiruba, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, neste sábado (25).

O piloto de 35 anos e o passageiro de 33 anos ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital com traumas e hemorragia. Não se tem informações sobre o estado de saúde deles.

A aeronave modelo Kolb Flyer, prefixo PU-OOO, está com o documento em dia.