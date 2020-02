Vendedor de doces é atropelado no semáforo; motorista foge

Um vendedor de doces de 43 anos ficou ferido após ser atropelado por um veículo enquanto estava em um semáforo, neste sábado (8), em Rio Preto (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que vendia doces no cruzamento da avenida Bady Bassit com rua Pedro Amaral, quando acabou sendo atingida pelo veículo. Em seguida, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Ainda segundo o boletim, o homem foi socorrido e levado para a UPA Jaraguá. O condutor não foi encontrado.