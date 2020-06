Vereador Jacob diz que Cabo Santos mente para a população

O vereador Murilo Jacob, em entrevista ao regiaonoroeste.com, diz que o munícipe Ailton José dos Santos, mais conhecido como “Cabo Santos”, mente para a população em gravação de vídeo em redes sociais.



Murilo Jacob apresentou documentos da Justiça que comprovam que ele mesmo desistiu da ação. “Considerando a certidão de fls. 21 e com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do(s) autor(es) do fato AILTON JOSE DOS SANTOS, que infringiu(ram), em tese, o disposto no(s) artigo(s) 139 do CP, em face do evento decadência”.





O termo “evento decadência”, usado no despacho, significa que o autor da denúncia, deixou de dar sequência na ação, finalizando o prazo jurídico para inicialização de nova fase processual em decorrência do ato praticado por Cabo Santos.



O próprio promotor de Justiça José Rafael Hussain, menciona que Cabo Santos, ter chamado o vereador de “imbecíl”, extrapola o direito de expressão. “1. Fl. 45: Entendido como manifestação de “representação”, nos termos do artigo 145, § único, cc. o artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal, posto que as supostas ofensas decorreram da função pública da vítima de Vereador; 2. De outro lado, em análise do todo contido nos autos, mormente fl. 10/19, verifica-se que o Direito a liberdade de opinião e expressão, necessárias e próprias em todas as Democracias, esbarram no direito alheio, na honra de terceiros, tendo o investigado extrapolado ao referido direito ao se referir à vítima como “imbecil”, expressão atentatória à honra da pessoa do vereador, funcionário público;





O promotor sugeriu ao juiz que Cabo Santos fosse condenado ao pagamento de dois salários mínimos ou na prestação de serviços comunitários pelo período de quatro meses. “Nesse passo o delito do artigo 140 do Código Penal pelo investigado Ailton José dos Santos, de menor potencial ofensivo, REQUEIRO a vinda da FAC em nome do investigado para analise da possibilidade subjetiva da transação penal. Em sendo possível e após a juntada da FAC e certidões, consigno desde já como proposta o pagamento de quantia equivalente a 02 (dois) salários mínimos, à entidade social local, no prazo de 30 dias OU prestação de serviços comunitários pelo período de 04 (quatro) meses, na razão de 01h/dia.”



Por tanto, Cabo Santos não foi absolvido pelo crime de injuria e sim, teve o processo extinto porque o vereador desistiu de dar seguimento na ação que poderia condenar o réu ao pagamento de multa.



O vereador ainda citou que vai processar novamente Cabo Santos pelos mesmos crimes e que dessa vez não terá dó e continuará com a ação civil e penal até o fim. “Esse indivíduo já extrapolou todos os direitos de liberdade de expressão e entrou na fase de agressão verbal contra minha honra. A população tem que saber da verdade”, finalizou.

