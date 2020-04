Vereadora recebe doação de EPIs e repassa a cidade de Indiaporã

Em tempos de solidariedade e colaboração para conter o coronavírus, a vereadora Elen Cristina recebeu a doação de protetores faciais e encaminhou para a Secretaria da Saúde do Municipio. A doação feita pelo Instituto Federal de São Paulo – Campus de Votuporanga, por meio da NUPEM (Núcleo de Pesquisa e Ensino deMicrofabricação).

A Secretária Municipal de Saúde de Indiaporã registrou agradecimentos a doação que será de grande valia: “Em nome de toda a equipe da Casa de Saúde e da UBS agradecemos imensamente por essa doação que veio num momento de extrema necessidade, pois existe uma dificuldade muito grande de achar esses EPIs para comprar. Graças a Deus aparecem anjos nas nossas vidas para nos doar não simplesmente um EPI mas sim um grande gesto de amor.” – expressou Fernanda Silva no ato do recebimento dos EPIs.

A vereadora atua na área da saúde e acompanha e perto as dificuldades do setor, expressou muita alegria e gratidão: “Faço parte dessa rotina e estava bem preocupada com a dificuldade em encontrar EPIs e quando encontrava, estava com preços superfaturados, mas Deus é lindo! É muito gratificante ver que mesmo em tempos de pandemia, ainda existem pessoas humanas e caridosas, agradeço ao coordenador do Instituto Federal Marcos Amorielli Furini, que foi o grande responsável pela mediação e doação das viseiras, EPI essencial para nós. Que mais empresas e empresários se contagie e estenda as suas mãos para ajudar”, confessou Elen.

O material será usado pelos funcionários da saúde, que por executarem serviço essencial neste momento de combate ao Covid-19, estão mais expostos. Ainda que nenhum caso confirmado foi registrado no município, o trabalho tem sido árduo e vem em forma de medidas protetivas e de conscientização para que juntos e tomando todas as medidas necessárias, possam contribuir para evitar a contaminação pelo coronavírus.

rn