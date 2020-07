Vídeo: “cadeirante” briga no metrô e sai correndo para fugir de seguranças

m homem que se passava por cadeirante para conseguir dinheiro no metrô de São Paulo foi cofrontado por outras pessoas que desconfiaram de suas atitudes e acabou por entregar o disfarce. Um vídeo que circula na internet mostra o momento da confusão.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem agarra o falso cadeirante e alega que ele estava mentindo sobre a deficiência. Porém, no momento em que a segurança do metrô é chamada para conter a briga, o suposto cadeirante levanta e sai correndo para um dos vagões da estação.

Por meio de nota, a ViaQuatro, que administra a linha do metrô onde ocorreu a confusão, disse que “os seguranças da estação atuaram e retiraram [o falso cadeirante] do local para evitar agressões”. De acordo com a empresa, nenhum envolvido quis registrar Boletim de Ocorrência.