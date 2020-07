[VÍDEO] Caminhoneiros compram todos os geladinhos de menino que sonha conhecer sobrinha prematura

A gente nunca vai conseguir explicar a bondade e a compaixão das pessoas, mas a gente exemplifica não é?

E a história desse garotinho é um big exemplo!

Hoje recebemos um vídeo maravilhoso, que mostra um grupo de caminhoneiros fazendo uma linda ação!

Eles encontraram um garotinho vendendo geladinho em um posto de combustível e quando perguntaram o motivo das vendas, o menino disse que estava juntando dinheiro para ir conhecer a sobrinha, que nasceu prematura.

O menino diz que precisa juntar R$ 60,00 para ir e voltar da cidade onde mora a sobrinha.

Muito comovidos, dois caminhoneiros doam R$ 100,00 para o garotinho.

Emocionado, ele fica muito feliz e espantado com a ação. Em um momento do vídeo os motoristas dizem para ele levar os geladinhos para vender, mas o garoto pede para que eles fiquem com os geladinhos, pois a mãe poderia não acreditar que ele havia vendido tudo.

A gente não tem o nome dos caminhoneiros e nem do menino, mas deixamos nossa gratidão e parabéns pela ação!

Veja o vídeo feito por um dos caminhoneiros: