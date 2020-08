Vídeo: Celular explode dentro de loja e funcionários se desesperam

Um celular explodiu dentro de uma loja de eletrônicos, na segunda-feira (3), em Londrina, norte do Paraná. As imagens começaram a circular hoje (6).

De acordo com o UOL, no momento do incidente o local estava fechado para os clientes. Apesar do susto, ninguém se feriu. Segundo o dono da loja, uma bateria com defeito pode ter sido a causa da explosão.

“Essa bateria estava inchada, e quando a gente colocou para aquecer, em três minutinhos explodiu. Ninguém ficou ferido. Só deu uma ‘chapiscada’ no cabelo. Mas, graças a Deus, ninguém se feriu”, contou ele a reportagem.