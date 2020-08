Vídeo mostra bovinos em desespero para escapar de queimada, em Rondônia

Um vídeo feito por pecuaristas de Cujubim (RO), a 220 quilômetros de Porto Velho, registrou o desespero de um rebanho bovino para escapar de uma queimada. Nas imagens é possível ver os animais ‘presos’ dentro de um circulo de fogo (assista acima).

Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), o incêndio no local começou na quinta-feira (20) e as chamas se espalharam rapidamente por causa dos ventos provocados pela frente fria sobre o estado de Rondônia.

À Rede Amazônica, a Sedam informou que uma equipe realiza uma operação na região, nesta semana, justamente para combater queimadas.

Na quinta-feira foi identificado uma queimada na Linha 110, próximo da região conhecida como Estrada da Borracha, em Cujubim.

Os fiscais foram ao local, mas, por causa da fumaça e dos ventos, não foi possível controlar as chamas.

Gado em desespero para escapar de queimada em Cujubim — Foto: Reprodução

Foi neste momento que um dos pecuaristas registrou um circulo de fogo se formando no pasto, e ‘prendendo’ os animais.

No vídeo é possível ver os animais passando por dentro do fogo e correndo paralelo a uma cerca, na tentativa de escapar das chamas.

Fogo em propriedade rural assusta em RO — Foto: Reprodução

A Sedam informou que ainda não é possível calcular os prejuízos causados na região e nem se bovinos morreram no meio da queimada. Também não foi identificado quem ateou fogo na propriedade.

Animais tentam escapar de queimada em RO — Foto: Reprodução

Incêndio deixa rebanho em desespero em Cujubim, RO — Foto: Reprodução

Operação Hileia

Cujubim está recebendo, nesta semana, a operação Hileia para combater incêndios florestais.

A ação conta com a participação da Batalhão da Polícia Ambiental (BPA), Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra o Meio Ambiente (Derccma),Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Núcleo de Operações Aéreas(NOA), Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e órgãos de inteligência.

Mais de R$ 1 milhão em multas por crimes ambientais foram aplicadas em menos de dois dias.