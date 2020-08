VÍDEO: Prefeito de Itajaí diz que pacientes com coronavírus receberão aplicação de ozônio via retal

Durante uma live na noite de segunda-feira, 3, o prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, informou que o município oferecerá tratamento com aplicação de ozônio no ânus para pacientes que apresentam sintomas da Covid-19.

No vídeo, o prefeito diz que “é uma aplicação simples, rápida, de dois, três minutos por dia. Provavelmente aplicação via retal, com um cateter finíssimo, e isso dá um resultado excelente”. Ainda segundo o prefeito, a aplicação deve ser feita durante 10 dias consecutivos.

A cidade de Itajaí tem, até o momento, 3.823 casos da doença, sendo 101 mortes.

O tratamento experimental será oferecido porque a cidade se inscreveu na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) para fazer parte do protocolo de pesquisa com o ozônio.