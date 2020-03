VIGILÂNCIA SANITÁRIA VAI MULTAR QUEM PROMOVER AGLOMERAÇÃO EM RIO PRETO

A Secretaria de Saúde de Rio Preto reforçou nesta quarta-feira, 18, que está tomando as “providências cabíveis” para exigir o cumprimento do Decreto nº 18.554, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento ao Coronavírus.

Uma delas, segundo a Prefeitura, refere-se ao artigo 5º, que determina a suspensão das atividades e eventos com aglomeração de mais de 100 pessoas. “Dessa forma, a Vigilância Sanitária de Rio Preto estará de plantão neste feriado para verificar possíveis descumprimentos do decreto. Caso encontre algum local nessa condição, aplicará multa de 200 UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), que equivale a cerca de R$ 6.000”, afirmou a administração pública.

Durante transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Rio Preto na tarde desta quarta-feira, o secretário municipal de Saúde, Aldenis Borim, informou que o telefone gratuito e exclusivo para atendimento de dúvidas de munícipes sobre Coronavírus (COVID-19) começa a funcionar na próxima segunda-feira, 23, às 11h. Nos demais dias, será das 7h às 23h, inclusive aos fins de semana.

Também hoje foram publicadas as notas técnicas que dizem respeito às suspensões dos exames de endoscopia e espirometria na rede municipal de saúde e dos atendimentos odontológicos eletivos. Os atendimentos eletivos de acupuntura também estão suspensos. Em outra nota técnica, a Secretaria de Saúde recomenda que os praticantes de atividades físicas em academias não frequentem temporariamente o local.

Por fim, a Secretaria de Saúde também emitiu nota técnica visando à proteção da saúde da população idosa institucionalizada, determinando, por exemplo, o monitoramento diário dos quadros febris e respiratórios de todos os residentes e funcionários. As notas técnicas estão disponíveis na íntegra no site da prefeitura.

Casos em Rio Preto

A Secretaria de Saúde informa que Rio Preto tem 50 casos notificados de Coronavírus no município, sendo dois confirmados, 38 suspeitos e dez descartados.

