VINTE NOVOS LEITOS DE UTI COVID DO HOSPITAL DE BASE COMEÇAM A SER UTILIZADOS

Diante da alta demanda por leitos de UTI para pacientes com covid-19 da região, profissionais do Hospital de Base de Rio Preto imprimiram esforços para que a instituição conseguisse antecipar para esta quinta-feira, 13 de agosto, a disponibilização dos 20 leitos, autorizados pelo Governo do Estado de São Paulo. Com isso, a capacidade foi ampliada de 117 para 137 leitos.

A princípio, o HB planejava ter os leitos e toda infraestrutura necessária prontos na próxima segunda-feira, 17 de agosto. Nesta quinta-feira, há 119 pacientes internados na UTI covid-19, correspondendo a 86% da capacidade instalada.

votunews