Vivo entra em pane em cidades do noroeste de São Paulo

Mais uma vez a operadora Vivo deixa a desejar. Uma pane no sistema deixou diversas cidades do noroeste do Estado de São Paulo sem os serviços de telefonia e dados móveis, na manhã desta segunda-feira, dia 22.

Usuários foram prejudicados com o sistema off da Vivo. Ligações telefônicas e acesso a internet não foram validados, o que gerou diversas reclamações.

Essa não é a primeira fez que o sistema da operado cai. As dificuldades são grandes para realizar e receber chamadas pela operadora. Ao tentar realizar uma ligação o usuário recebe a mensagem de erro na rede.

Oi, Tim e Claro seguem normalmente.