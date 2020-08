Vizinho joga produto químico em obra de apartamento nos Jardins; pessoas passam mal

Trabalhadores de um edifício no Jardim Paulista, na Zona Sul de São Paulo, passaram mal nesta segunda-feira (10), após um vizinho irritado com a obra de um apartamento ao lado ter jogado um produto químico por debaixo da porta. Segundo os Bombeiros, a substância gerou o mal-estar dos funcionários da obra e de empregados do condomínio.





“Não se trata de arma química. É uma ocorrência policial e a Polícia Militar já está no local junto com os Bombeiros”, esclareceu o capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar diz que o produto usado foi um vidro de gás de pimenta. Os Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência por volta das 16h45 na rua José Maria Lisboa, altura do número 1000, junto com a Polícia Militar de São Paulo.

Ao menos onze viaturas estão participando do atendimento no endereço e, inicialmente, os bombeiros falam em vinte pessoas que passaram mal e pelo menos quatro delas foram atendidas com sintomas de intoxicação, sendo transferidas para o hospital Incor, na mesma região.

Vizinhos e funcionários afirmam que o autor do ataque já tem histórico de desavenças no edifício. A ocorrência será registrada no 78º DP, na rua Estados Unidos.

G1