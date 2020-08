Voluntários são vacinados contra a Covid-19 em Rio Preto

DL News

Os primeiros voluntários começaram a receber as primeiras doses da Coronavac em Rio Preto na manhã desta sexta-feira (7).

A vacinação está sendo realizada no Centro de pesquisa clínica da Vila Toninho. A Coronavac está na 3ª e última fase de testes, e é uma parceria entre o governo do Estado e o laboratório chinês Sinovac.

A primeira voluntária a receber a vacina foi Vanessa Maziero, 30 anos, enfermeira do Hospital de Base (HB). “Dada a situação, é muito importante a gente colaborar de alguma forma para voltarmos ao mais normal possível. Se tudo der certo, todas as pessoas poderão voltar ao normal. É uma contribuição importante”, afirmou Vanessa.

A Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp) foi uma das instituições selecionadas para essa 3ª fase. Ao todo, 400 profissionais da saúde se voluntariaram. Metade receberá a Coronavac e a outra metade placebo, para checar a eficácia da vacina.

A previsão é que todos sejam vacinados em até 40 dias, com duas doses para cada voluntário com intervalo de 14 dias. Após receber a vacina, o voluntário aguarda uma hora para saber se há efeitos colaterais. Posteriormente, recebe um diário e um termômetro para medir temperatura diariamente e anotar relatos do que está sentindo.

Os voluntários devem continuar a manter isolamento social, porque não sabem se tomaram a vacina ou placebo. E também ainda não há comprovação da eficácia da vacina.