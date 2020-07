Votuporanga atinge fase AMARELA com 50% de isolamento

Votuporanga atingiu hoje (13) o índice AMARELO no mapa de isolamento social da pandemia covid-19. É a única cidade do Noroeste a alcançar 50% de isolamento, segundo o ranking estadual da Saúde. Com esse índice outras atividades do comércio podem ser liberadas, além do retorno das aulas do ensino universitário, anunciado também hoje pelo governador João Doria.

A atualização dos dados foi base em dados da utilização dos celulares pelos votuporanguenses, às 13h56. Votuporanga é o 31º município na condição de AMARELO no mapa. Essa é apuração diária, para mudar definitivamente de cor no mapa estadual, o município precisa permanecer nesse índice por 15 dias, além de disponibilizar vagas suficientes de UTI e controlar o número de casos de infectados.

mapahttps://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/

votuporangatudo