Votuporanga perde 1ª profissional da Saúde para o coronavírus

A Cidade

Votuporanga perdeu anteontem sua primeira profissional da saúde na batalha contra o coronavírus. Isabel Maria Pereira, de 51 anos, era técnica de enfermagem na Santa Casa há mais de 15 anos e não resistiu depois de mais de 26 dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do próprio hospital onde trabalhava.

A técnica de enfermagem foi um dos 210 profissionais que atuam na linha de frente do combate ao vírus a serem contaminados na cidade. Apesar de não estar em contato direto com pacientes da Covid-19, já que ela atua no setor de maternidade, ela apresentou os primeiros sintomas em 5 de julho e teve complicações em decorrência da diabetes e outras comorbidades que a acometiam.

“É com profunda tristeza e pesar que a Santa Casa de Votuporanga comunica o falecimento de Isabel Maria Pereira, carinhosamente conhecida como Bel, técnica de enfermagem da nossa Maternidade SUS.Foram 15 anos de dedicação e cuidado diário com os nossos pacientes recém-nascidos, sempre com muito carinho, amor, alegria e profissionalismo. Nos solidarizamos com seus amigos e familiares neste momento e manifestamos nossos sinceros sentimentos a todos!”, disse a Santa Casa em nota de pesar.

“Bel” era uma pessoa muito querida e admirada pelos profissionais da área e pelos milhares de pacientes que ajudou a cuidar durante sua carreira. Essa relação de admiração ficou comprovada ontem por meio das centenas de homenagens prestadas a ela nas redes sociais.

Natural de Caturama-BA, Isabel Maria era moradora do bairro Residencial do Lago, na rua João Vitorino em Votuporanga. Deixa a filha Laís, o esposo José Luís, irmãos e pai, além dos demais familiares e amigos.



“Não tenho muito que dizer, eu tinha vontade que ela voltasse para casa, mas infelizmente Deus não quis assim. Não há como fazer muita coisa, ela é uma pessoa maravilhosa e está nas mãos do Senhor”, disse José Luís, seu esposo.

Seu corpo foi sepultado ontem, às 9h, no Cemitério Jardim das Flores seguindo todas as normas do Ministério da Saúde.

Linha de frente

O número de profissionais da área da saúde infectados pela doença cresce a cada dia. Em menos de um mês, 92 testaram positivo em Votuporanga. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais que atuam na linha de frente do combate ao vírus.

O número, contudo, pode ser ainda maior. Isso porque outras 92 pessoas da área estão com suspeita da doença. São três homens e 23 mulheres com idade entre 20 e 29 anos, uma mulher entre 15 e 19 anos, seis homens e 25 mulheres entre 30 e 39 anos, um homem e 17 mulheres entre 40 e 49 anos, quatro homens e oito mulheres entre 50 e 59 anos e quatro mulheres que inspiram mais cuidados por fazerem parte do grupo de risco com idades entre 60 a 69 anos.