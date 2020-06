Votuporanguense de 79 anos vence o coronavírus e recebe alta

Depois de um período conturbado, com UTI (Unidade de Terapia Intensiva) lotada e dificuldades para a aquisição de medicamentos, os últimos dias foram de boas notícias na Santa Casa de Votuporanga. Somente nas últimas 48 horas, seis pacientes que testaram positivo para Covid-19 receberam alta e puderam voltar para o convívio familiar após passarem pelo atendimento especializado do hospital.

Dentre estes pacientes está o senhor Anizio Gonçalves da Silva, de 79 anos. Ele deixou o hospital ontem depois de quatro dias internado. Apesar de estar no grupo de risco, em razão da idade avançada, ele não apresentou grandes complicações e ficou em acompanhamento na ala isolada do hospital. No mesmo dia também recebeu alta Fernanda Aparecida de Souza, de 39 anos.

“Eles podem agora terminar o tratamento em casa, e em breve retornam ao convívio familiar. Desejamos uma ótima recuperação e muita saúde aos dois”, diz uma nota comemorativa divulgada pela assessoria de comunicação da Santa Casa.

Antes deles, outros quatro votuporanguenses receberam alta no domingo. A informação foi divulgada durante todo o dia com o registro do momento em que os pacientes deixavam o hospital e depois, mais tarde, no Informativo Oficial da entidade que é divulgado todos os dias.

Rogério Rodrigo Machado, de 45 anos, Antônio Alexandre, de 66 anos, e Sirlene Marques Ferreira, 52 anos, venceram o coronavírus e foram autorizados a retornar para suas casas. A Santa Casa não foi autorizada a divulgar o nome do outro paciente que recebeu alta.

“Nosso sentimento é de gratidão por podermos divulgar cenas como estas e o desejo de muita saúde e felicidades para eles”, completou o hospital.

Informe

Com as seis altas nos últimos dois dias, a Santa Casa de Votuporanga atende agora seis pacientes confirmados na UTI (sendo que quatro respiram com a ajuda de aparelhos) e quatro em ala. Outras duas pessoas com suspeita da doença também estão internadas.

A cidade