Votuporanguense procura polícia após ter fotos íntimas espalhadas

A Cidade

Uma votuporanguense, de apenas 18 anos, viu sua vida virar de cabeça para baixo nos últimos dias. Ela teve fotos íntimas vazadas e pior, a pessoa que as espalhou criou um perfil falso no WhatsApp e se passou por ela para espalhar as imagens pela cidade dizendo que a jovem era garota de programa.

S.S. P. só tomou conhecimento do que estava acontecendo graças a um jovem que desconfiou das mensagens e, mesmo sem ter contato com ela, decidiu lhe procurar por meio das redes sociais.



“Moça, oi, desculpa a intromissão, mas esse número é seu?”, questionou o rapaz enviando o print de uma mensagem encaminhada por um número que utilizava uma foto dela no perfil. “Oi, não é não, porque?”, indagou a jovem que foi surpreendida pela resposta. “Esse número está me mandando mensagem falando que faz programa. Até ‘nude’ mandou”, completou o garoto tentando ajudar.

Naquele momento a jovem, que é estudante, viu seu mundo desabar. Depois de muito choro e revolta ela desabafou sobre o ocorrido nas redes sociais e recebeu o print de várias outras mensagens trocadas pelo perfil falso.“Eu fiquei em choque e não acreditei que aquilo estava realmente acontecendo comigo”, contou ela em entrevista exclusiva ao jornal A Cidade.

Polícia

O caso foi parar na polícia. S.S. P. registrou um Boletim de Ocorrência online denunciando o caso e ontem prestou depoimento na DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Ela acredita que a ação tem viés de vingança em razão de um relacionamento que não deu certo.

“Ele já vinha me ameaçando há tempos. É um sentimento de tristeza por ter confiado em alguém e saber que essa pessoa traiu minha confiança. Espero que essa pessoa pague pelo o que fez e que não faça isso com mais nenhuma mulher”, disse a garota.

Investigações

O jornal A Cidade procurou ontem o delegado responsável pela DIG, Dovairdes Carmona, e ele informou que o caso já está em investigação e no que depender da polícia o crime não ficará impune. “É difícil falar na pena, pois tem uma série de questões que devem ser levadas em consideração na hora da denúncia, mas o que posso garantir é que no que depender de nós isso não ficará impune”, disse o delegado.

Punição

Como disse Dr. Carmona, uma série de questões são levadas em consideração nesse tipo de caso. Quebra de confiança? Chantagem? Vingança? Independe de qual seja o motivo, o vazamento de fotos íntimas de terceiros sem consentimento é crime, com penalidade prevista por lei de até cinco anos de reclusão e multa.

Ações do tipo podem se configurar nos crimes previstos pelos artigos 138 e 139 do Código Penal, enquadra como calúnia, difamação e injúria, com penalidade de três meses a um ano e multa. E, caso o criminoso tenha tido (ou tenha) relações íntimas com a vítima, a pena pode ser ainda maior. A prática, conhecida como “pornô de vingança”, pode resultar em uma pena até dois terços maior.

Além das penalizações criminais, o autor pode ser responsabilizado na esfera civil e condenado a indenizar a vítima por danos morais como forma de compensação ao abalo sofrido.