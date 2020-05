Vovô traficante que escondia droga no colchão é preso em Votuporanga

Um vovozão do tráfico, com 68 anos nas costas, foi preso ontem (24) pela Polícia Militar de Votuporanga.

Durante patrulhamento pelo bairro Palmeiras I a equipe da VTR 16300 deparou com dois indivíduos conhecidos dos meios policiais que saiam de uma residência, sendo que esses indivíduos ao perceberem a aproximação da viatura, dispensaram algo no chão na frente da residência e se evadiram rumo à favela do bairro Matarazzo, sendo acompanhados, mas fugiram.

Com apoio das VTRs CGP e 16093, os policiais voltaram até a residência e encontrou no chão uma porção de maconha. O morador, ao perceber a presença da polícia, tentou se trancar no interior da casa sendo contido e abordado.

Na busca domiciliar os PMs localizaram debaixo do colchão uma bolsa e no seu interior um vidro grande contendo mais 22 porções de maconha que totalizaram 316 gramas e uma balança de precisão.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao vovô criminoso e este foi conduzido juntamente com o entorpecente apreendido até a central de flagrantes onde a delegada de plantão ratificou a voz de prisão mantendo o Indiciado preso a disposição da justiça.

votuporangatudo