Wesley Safadão está com Covid-19 e cancela live com Bruno e Marrone

O cantor Wesley Safadão é mais um artista diagnosticado com Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor à coluna.

Por conta do resultado positivo, Safadão cancelou a live que faria neste sábado (29/8) ao lado de Bruno e Marrone. Ele também não poderá ir ao Domingão do Faustão, onde faria presença no domingo (30/8). Apesar de ter contraído a doença, o forrozeiro está assintomático.

