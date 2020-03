Xiaomi lança chopeira portátil

A Xiaomi, marca chinesa conhecida pelo vasto catálogo de produtos, além dos seus celulares, está lançando mais uma novidade, e esta deve agradar não apenas os fãs da marca. Trata-se da chopeira portátil que transforma a cerveja de latas e garrafas em um chope refrescante com espuma cremosa.

O dispositivo inteligente é prático e funciona de maneira simples, basta encaixar a chopeira na parte superior da embalagem escolhida – lata ou garrafa – e apertar o botão para ver a mágica acontecer.

A frequência ultrassônica de 40 mil vibrações por segundo permite que o dispositivo comece a despejar no copo a espuma espessa que moldará a camada cremosa com sabor ressaltado de malte, o que diminui o amargor da cerveja. Além de deixar a bebida mais refrescante, a espuma previne a oxidação quando em contato com o ar, acentua as bolhas de gás e ativa o fermento.

A versão da chopeira compatível com latas pesa 75 gramas e se adéqua ao tamanho das tradicionais latas disponíveis no mercado: 269 ml, 330 ml, 350 ml e 500 ml. Já a versão para garrafas, pesa 88 gramas e também se encaixa nos produtos da grande maioria dos fabricantes de cervejas. Ambos os modelos necessitam de duas pilhas AAA para funcionarem e foram desenvolvidos com material termoplástico ABS – leve, flexível e resistente – e silicone.

Por enquanto, apenas a versão compatível com garrafas está disponível no Brasil e pode ser encontrada no e-commerce do Magazine Luiza por R$ 189,99. Em breve, os dois modelos chegarão a outros sites e lojas físicas de varejo, no site da própria fabricante e nas lojas físicas oficiais da Xiaomi no Brasil, nos shoppings paulistanos Ibirapuera e Center Norte.