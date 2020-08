Xuxa relembra a primeira vez com Ayrton Senna: “Saí com menos 2 kg”

ex-paquita Andrea Veiga fez Xuxa relembrar momentos íntimos do namoro com Ayrton Senna. Após a publicação de uma foto no Instagram, onde as duas aparecem quase dando um selinho, a apresentadora relembrou nos comentários que aquele foi o dia de sua “primeira vez” com o piloto e destacou um detalhe aos seguidores.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

“Nossa, foi o primeiro dia em que eu fiquei com o Beco. Caramba, saí do quarto com menos 2kg. Putz, me dá essa foto”, escreveu a loira sobre Beco, apelido que o piloto ganhou da própria família quando era pequeno.

Adriane começou a namorar o piloto Senna quando tinha apenas 20 anosReprodução/Arquivo Pessoal

Xuxa relembrou a primeira vez com Ayrton SennaReprodução/Instagram

Os seguidores de Andrea brincaram com a situação nos comentários da publicação. “Ar condicionado no 15 e a gente suando!”, riu um fã. “A noite foi boa, hein?”, destacou outro. “Você não existe, fazendo um comentário desse! Amo sua sinceridade”, elogiou uma terceira admiradora.

Xuxa e Ayrton Senna namoraram no fim dos anos 80. Em 1988, o piloto participou do especial de Natal do Xou da Xuxa, logo depois, o romance ganhou força. Amigos próximos atribuem o término do relacionamento dos dois por “falta de tempo” para se encontrarem.