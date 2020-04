YouTube derruba live de César Menotti e Fabiano por descumprir regras

Se existe uma dupla que foi prejudicada na quinta-feira (16) com a decisão do YouTube de mudar as regras, principalmente, em relação à propaganda, essa dupla foi César Menotti e Fabiano. Poucas horas depois do Google anunciar, a dupla entraria ao vivo. E as regras valiam a partir daquele momento. Imagine como ficou a vida do empresário da dupla, Pedro Mota, que teve que mudar tudo, em pouquíssimo tempo.

“Minha vida virou um terror. Foram impostas várias regras que eu não tinha mais como mudar e no dia seguinte de manhã o YouTube simplesmente derrubou o vídeo. Saiu do ar”, diz Pedro.

Como ele também cuida da carreira de Mano Walter, que fez uma live neste sábado à noite, Pedro teve que passar os últimos dias se adaptando às novas regras da plataforma. “O YouTube quer ganhar sozinho. Eles se esquecem dos custos de uma live, é uma esquema DVD, gasta-se entre 80 e 90 mil reais. O público é muito exigente”, revela.