Zé Neto, da dupla com Cristiano, testa positivo para Covid-19

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada ao DLNews neste sábado (27) pela assessoria de imprensa da dupla.

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa, o pai do cantor também testou positivo para a doença, mas está assintomático. Ambos estão em quarentena em casa e passam bem.

Na Web

Em maio deste ano, Zé Neto se tornou pai pela segunda vez. Angelina, sua primeira filha com Natália Toscano, nasceu no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. No dia 16 de maio, logo após o nascimento da menina, o cantor ganhou ainda mais destaque na web: raspou barba e cabelo durante uma Live da dupla. A ação fez parte de uma promessa do cantor, caso conseguissem juntar 200 toneladas de alimentos para doação.

Fãs compararam a aparência de Zé Neto ao personagem de desenho animado “Piu-Piu”. Veja aqui.