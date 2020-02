Zezé Di Camargo E Luciano Não Se Falam Mais E Podem Anunciar O Fim Da Dupla

Não é de hoje que a relação entre os irmãos Zezé Di Camargo e Luciano não é das melhores. Em 2011 os sertanejos chegaram a anunciar oficialmente a separação durante uma apresentação em Curitiba. Logo após Luciano teria sido internado após misturar substâncias com álcool.

Na ocasião, seu Francisco, que enfrenta uma grave doença, e dona Helena, pais dos cantores chegaram a visitar o filho na UTI em um hospital paranaense. Na ocasião o patriarca da família exigiu que que os filhos não terminassem a dupla, pelo menos enquanto ele estivesse vivo.

De lá para cá a relação dos irmãos passou a ser exclusivamente profissional. Se falam apenas o essencial, não dividem o mesmo camarim e interagem pouco durante suas apresentações pelo Brasil.

Entretanto agora, Cleo Loyola, ex de Luciano Camargo fez revelações bombásticas a dupla e resolveu expor aquela pode ser uma suposta briga entre Zezé e seu irmão. Segundo, o que a mãe de Wesley Camargo, relatou em um de seus vídeos, a dupla foi visitar Seu Francisco de forma separada, o que parece provar, que algo não está bem entre eles: “Nem mesmo, em um momento como esse, eles se unem”, disse Cleo deixando claro que existe uma briga na dupla.

“Vocês lembram a última vez que viram Zezé e Luciano juntos? Naquela união? Foi no programa do Serginho Groinsman. No final do ano, Zezé veio na virada e Luci veio no Natal”, revelou Cleo Loyola, que seguiu questionando onde estava a família tão bonita no filme Dois Filhos de Francisco?

Zezé Di Camargo enfrenta problemas na voz

Não é de hoje que Zezé Di Camargo vem enfrentando sérios problemas com sua voz. Em várias apresentações é possível ver as dificuldades que o irmão de Luciano Camargo vem enfrentando.

O artista está revivendo um drama que coloca em xeque a sua carreira musical. Um cisto nas cordas vocais do cantor tem sido o principal problema do cantor sertanejo.

Entretanto, Zezé Di Camargo que já diminuiu o ritmo dos shows voltou à enfrentar o problema com a sua voz. Em 2008 o cantor sofreu o rompimento de um cisto e o líquido dissolveu dentro da corda e criou uma aderência em toda a mucosa.

Na época o cantor fez uma cirurgia delicada nas suas cordas vocais. Mas o risco da segunda cirurgia é alto, podendo comprometer definitivamente uma das vozes mais importantes da música sertaneja.

Várias pessoas próximas ao artista ouvidas pelo Movimento Country revelaram que tem recomendado que ele se afaste dos pacos para preservar a sua saúde. Embora o sertanejo tenha reduzido os números de apresentações, não se descarta a possibilidade do seu irmão, Luciano Camargo, lançar um trabalho solo em 2021, após o encerramento da turnê “Amigos”