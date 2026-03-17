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18 03 2026
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Aparecida do Taboado

Bebê de 6 meses morre e comove moradores de Aparecida do Taboado

rodrigok
By rodrigok
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A morte da pequena Esther Liz Neres Anastácio, de apenas 6 meses de idade, causou grande comoção em Aparecida do Taboado (MS).

Familiares, amigos e moradores da cidade ficaram profundamente abalados com a perda precoce da criança, que mobilizou mensagens de carinho e solidariedade nas redes sociais.

O velório foi realizado no Velório Municipal, com início às 12h30 desta quarta-feira (17). Já o sepultamento ocorreu às 16h, no Cemitério Municipal.

Durante a despedida, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens em um momento marcado por muita tristeza e emoção.

A morte da bebê reforçou o sentimento de união na comunidade, que se solidariza com a família neste momento de dor.

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