Cadela e filhotes sobrevivem a acidente que matou pais e filha em Minas

Um grave acidente de carro matou uma família nessa sexta-feira (4), entre os trevos de Turmalina e Leme do Prado, na região do Alto Jequitinhonha, em Minas Gerais. A batida, que envolveu um Fiat Uno, onde estavam mãe, pai e uma criança de 4 anos, e uma caminhonete D20 foi registrada na LMG-677. Uma cadela e três filhotes foram resgatados vivos do carro da família.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pai, um homem de 23 anos, e a filha, de 4, morreram no momento da batida e ficaram presos às ferragens. Já a mãe, de 23 anos, chegou a ser socorrida por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos. A família era natural de Minas Novas, também no Alto Jequitinhonha.

No Fiat Uno as equipes de resgate encontraram uma cadela com três filhotes. Os animais foram retirados vivos, ficando aos cuidados de pessoas que compareceram ao local e se identificaram como conhecidos das vítimas.

A Polícia Militar e perícia da Polícia Civil também estiveram no local para auxiliar no atendimento.