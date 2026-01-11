Colisão frontal deixa dois mortos e feridos em rodovia

Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma picape Fiat Strada resultou na morte de duas pessoas na manhã desta sexta-feira (9), na rodovia MS-240. A batida ocorreu no trecho entre as cidades de Inocência e Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, e mobilizou diversas equipes de resgate da região. De acordo com informações preliminares, o impacto foi tão forte que os veículos ficaram completamente destruídos, exigindo um trabalho intenso dos socorristas no local.

No total, sete pessoas foram atingidas pelo acidente. Cinco das vítimas receberam os primeiros atendimentos e foram levadas para unidades de saúde pela equipe da Leituga, enquanto outras três foram transportadas por ambulâncias do município de Inocência. Infelizmente, dois ocupantes do veículo utilitário morreram na hora e ficaram presos às ferragens, sendo necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros para a retirada dos corpos.

Relatos de motoristas que passavam pela rodovia no momento do acidente sugerem que a picape teria saído de um posto de combustíveis com os faróis apagados. Logo em seguida, o automóvel teria invadido a pista contrária, batendo de frente com a carreta que seguia no sentido norte. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente para organizar o trânsito, que operou em sistema de “pare e siga” durante boa parte da manhã devido à interdição parcial da pista.

As autoridades competentes já iniciaram os trabalhos para investigar as circunstâncias exatas da colisão e confirmar o que provocou a manobra da picape. Até o momento, os hospitais da região não divulgaram um boletim detalhado sobre o quadro de saúde dos sobreviventes encaminhados para tratamento. A rodovia foi totalmente liberada após a remoção dos veículos e o trabalho da perícia técnica.