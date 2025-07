DETRAN APLICA MULTA AUTOMÁTICA DE R$ 1.500 A MOTORISTAS COM CNH OU TOXICOLÓGICO VENCIDOS

Motoristas das categorias C, D e E devem redobrar a atenção: o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) está aplicando multas automáticas no valor de R$ 1.500 para quem estiver com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida ou exame toxicológico fora do prazo. E o detalhe mais importante: a penalidade é registrada mesmo que o condutor não esteja dirigindo no momento da infração.

Como a multa é aplicada?

O sistema do Detran cruza automaticamente os dados do condutor com os prazos legais. Caso a CNH esteja vencida ou o exame toxicológico não tenha sido feito no período obrigatório (a cada 2 anos e 6 meses), a multa é gerada automaticamente. O registro entra no prontuário do motorista, que recebe a notificação pelo correio ou pode consultá-la digitalmente, por meio do Portal do Detran ou do aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”.

Quem está sujeito à penalidade?

A medida atinge exclusivamente os condutores habilitados nas seguintes categorias:

Categoria C – Caminhões

– Caminhões Categoria D – Ônibus e vans

– Ônibus e vans Categoria E – Veículos com reboques ou cargas pesadas

Todos esses motoristas são obrigados a realizar periodicamente o exame toxicológico, além de manter a CNH válida.

Como evitar a multa?

Renove sua CNH até 30 dias após o vencimento.

até 30 dias após o vencimento. Realize o exame toxicológico dentro do prazo legal.

dentro do prazo legal. Consulte o prontuário com frequência no site do Detran para acompanhar possíveis pendências.

E se a multa chegar?

O motorista ainda tem o direito de apresentar recurso administrativo. No entanto, a penalidade só será cancelada se for comprovado que houve regularização dentro do prazo legal ou se for identificado algum erro de sistema.

⚠ Atenção: A fiscalização eletrônica já está valendo em vários estados. O descuido pode sair caro. Compartilhe esta informação com outros motoristas e evite prejuízos.

Tradicionalmente, responsabilidade no trânsito é dever de todo condutor. Manter a documentação em dia nunca foi tão urgente.