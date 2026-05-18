Empresário morre em grave acidente após retornar de Fernandópolis para Mato Grosso

Um grave acidente registrado na BR-364 tirou a vida do empresário Juniandro Cabral, proprietário de um posto de combustíveis em Ribeirãozinho, no Mato Grosso. A colisão aconteceu no quilômetro 99 da rodovia, em um trecho pertencente ao município de Cachoeira Alta, nas proximidades de Aparecida do Rio Doce, em Goiás.

A tragédia causou forte comoção entre moradores de Ribeirãozinho, cidade onde Juniandro era bastante conhecido e mantinha diversos laços de amizade.

Segundo informações apuradas, o empresário havia se casado há apenas 17 dias com Rocksany Carrijo, integrante de uma família tradicional do município mato-grossense. No momento do acidente, ele estava sozinho no veículo e retornava para Mato Grosso após viajar até Fernandópolis, onde deixou a esposa para que ela retomasse os estudos de Medicina na região.

Durante o trajeto de volta, a caminhonete Chevrolet Trailblazer conduzida por Juniandro acabou colidindo violentamente contra um caminhão canavieiro. O impacto foi extremamente forte e o empresário morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Natural de Jandaia, em Goiás, Juniandro morava em Ribeirãozinho há alguns anos. Antes de assumir a gerência do Auto Posto Pequi e atuar como empresário, ele também trabalhou na agência local do banco Bradesco, onde construiu amizades e se tornou bastante querido pela população.

Após os trabalhos das autoridades e a liberação do corpo, Juniandro foi transladado para Goiás, onde familiares e amigos realizaram o velório e o sepultamento em sua cidade natal.

A morte precoce do empresário gerou inúmeras mensagens de despedida e homenagens nas redes sociais, especialmente pela história construída ao lado da esposa e pelos planos interrompidos poucos dias após o casamento.