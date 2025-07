Força Tática captura condenado durante patrulhamento na zona sul de Votuporanga

Durante patrulhamento da Força Tática na noite deste domingo (29), um homem procurado pela Justiça foi capturado na zona sul de Votuporanga. A ação fazia parte da Operação Impacto, que tem como foco o combate ao tráfico de drogas e a localização de foragidos.

A equipe realizava rondas pela Rua Marechal Castelo Branco quando abordou um grupo de usuários de entorpecentes em um ponto conhecido por denúncias de tráfico. Após a verificação dos antecedentes via COPOM e sistema PRODESP, foi constatado que um dos abordados possuía mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga, datado de 29 de junho de 2024, pelo crime previsto no artigo 306 do Código Penal.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes e permaneceu à disposição da Justiça.